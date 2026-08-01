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Temblor sacude parte de Guatemala este sábado 1 de agosto

  • Por Geber Osorio
01 de agosto de 2026, 07:09
El sismo fue sensible en una parte del territorio guatemalteco este sábado. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo fue sensible en una parte del territorio guatemalteco este sábado. (Foto: Archivo/Soy502)

El mes inició con un nuevo temblor registrado durante la madrugada de este sábado.

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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 03:54 horas de este sábado 1 de agosto.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y el mismo ocurrió con una profundidad de 7 kilómetros, según el Insivumeh.

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