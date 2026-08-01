Temblor sacude parte de Guatemala este sábado 1 de agosto

El mes inició con un nuevo temblor registrado durante la madrugada de este sábado.
OTRAS NOTICIAS: ¿Continuará el calor? Así estará el clima este primer fin de semana de agosto
Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 03:54 horas de este sábado 1 de agosto.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.0.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y el mismo ocurrió con una profundidad de 7 kilómetros, según el Insivumeh.