Dormisueños presenta los nuevos modelos Muna Care de Comfort Life

Dormisueños realizó el lanzamiento oficial de los nuevos modelos Muna Care de la marca Comfort Life, diseñados para responder a las necesidades más exigentes de los consumidores que buscan salud, confort y estilo en cada detalle.
El evento reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes de la industria, quienes conocieron de primera mano las características diferenciadoras de esta colección:
- Muna Care Ortopédico: un modelo concebido para brindar soporte firme y saludable, ideal para quienes priorizan la correcta postura y el cuidado integral de la columna.
- Muna Care Doble Euro: un diseño que combina el doble euro top con patas cromadas, bordado elegante y telas de alto gramaje.
El lanzamiento de Muna Care marca un nuevo capítulo en la propuesta de valor de Dormisueños: brindar experiencias de descanso que transforman la vida cotidiana y consolidan la confianza de los consumidores.