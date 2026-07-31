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Dormisueños presenta los nuevos modelos Muna Care de Comfort Life

  • Por Redacción comercial
31 de julio de 2026, 11:12
(Fotografía: Soy502)

(Fotografía: Soy502)

Dormisueños realizó el lanzamiento oficial de los nuevos modelos Muna Care de la marca Comfort Life, diseñados para responder a las necesidades más exigentes de los consumidores que buscan salud, confort y estilo en cada detalle.

(Fotografía: Soy502)
(Fotografía: Soy502)

El evento reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes de la industria, quienes conocieron de primera mano las características diferenciadoras de esta colección:

  • Muna Care Ortopédico: un modelo concebido para brindar soporte firme y saludable, ideal para quienes priorizan la correcta postura y el cuidado integral de la columna.
  • Muna Care Doble Euro: un diseño que combina el doble euro top con patas cromadas, bordado elegante y telas de alto gramaje.

Los nuevos modelos exclusivos ya están disponibles en la tienda de Metrocentro Villa Nueva, donde los clientes pueden conocer sus características.
Edwin Meoño
, ejecutivo de ventas de Comfort Life.

El lanzamiento de Muna Care marca un nuevo capítulo en la propuesta de valor de Dormisueños: brindar experiencias de descanso que transforman la vida cotidiana y consolidan la confianza de los consumidores.

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