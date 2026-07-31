Mocedades dedica palabras a Guatemala previo a su visita

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Mocedades envió un mensaje a los guatemaltecos previo a su visita donde presentan un inolvidable concierto con sus éxitos.

José Miguel González, integrante de la agrupación, describió cómo será el show en el país, inspirado en una consolidada carrera que trasciende generaciones.

Foto: Mocedades.

¿Qué canciones se disfrutarán en el concierto de Mocedades en Guatemala?

"Todas las que se han convertido en éxito alrededor del mundo no pueden faltar, afortunadamente tenemos muchas, "Eres tú", "Amor de hombre", "La otra España", "Tómame o déjame", somos afortunados de tener canciones que a nuestro público de Guatemala le toca el corazón".

González reveló que además habrá música nueva, que destaca el inigualable estilo que ha marcado su carrera por 59 años: "Es una gran historia", describió.

Mocedades oficial.

Para José Miguel cantar en vivo es mágico, "sobre todo disfrutamos mucho de las canciones al piano o con guitarra, que es cuando se produce la intimidad y la conexión con nuestro público".

Acerca de que la música de Mocedades sea tan atemporal, longeva y emotiva por mucho tiempo expresó:

"Ver hasta 3 generaciones en un mismo concierto cumple la ilusión del grupo de ver un día unidas a familias que se han retroalimentado de los sentimientos que queremos transmitir, de los viajes en auto disfrutando de estos temas entre abuelos, padres y nietos, notas que la música puede unir en momentos especiales en sus vidas".

José Miguel se dirige a los guatemaltecos que quieran vivir una gran experiencia musical

A quienes están indecisos y aún no se convencen de asistir, será gran reencuentro inolvidable, no pueden dejar de perderse esta noche, nunca se sabe si puede ser la ultima noche de mocedades en el país, los esperamos con cariño".

"Describimos el 20 de agosto como un concierto inolvidable, que no se pueden perder, queremos invitar a nuestro público de Guatemala a que nos acompañen, este es un maravilloso país, tan cálido, tan noble y entusiasta".

Mocedades en Eurovisión. (Foto: El País)

Mocedades

El grupo vocal nació en Bilbao, País Vasco, España en 1967 por las hermanas Uranga y otros amigos. Al inicio se llamaba "Voces y Guitarras" hasta que el productor Juan Carlos Calderón lo cambió al que se conoce.

"Mocedades" significa juventud (el período de la vida entre la niñez y la edad adulta), reflejo de sus integrantes.

Su éxito fue la canción "Eres tú", con la que representaron a España en el "Festival de la Canción Eurovisión" en 1973, haciendo historia.

Foto: Mocedades.

¿Cuándo se presenta Mocedades en Guatemala?

El show se llevará a cabo en Guatemala el 21 de agosto de 2026 en La Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El concierto contará con la participación especial del cantante mexicano Alex Fernández.

Entradas al concierto de Mocedades en Guatemala

Puedes conseguir los boletos en ticketasa. Ingresa aquí.

Los precios son:

Platea (Precio Normal Q1,190.00 + Q240.00 Service Fee = Q1,430.00)

Balcón 1 Y Palco (Precio Normal Q890.00 + Q180.00 Service Fee = Q1,070.00)

Balcón 2 Y Palco (Precio Normal Q590.00 + Q120.00 Service Fee = Q710.00)