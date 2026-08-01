Unifut vence a Alajuelense y reina en Centroamérica

-

Unifut goleó 3-0 a la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, para consagrarse campeón de la Copa Interclubes Femenina de la Uncaf, que se desarrolló en Nicaragua.

MÁS FÚTBOL: Guatemala apunta a cosechar más medallas en otras disciplinas

Los golazos de Vivian Herrera, Vanesa Herrera y Jennifer Barrios le dieron su segundo título centroamericano al conjunto guatemalteco dirigido por el nacional Benjamín Monterroso.

Las chapinas concluyeron el campeonato de forma perfecta al haber ganado todos sus juegos. Además, le arrebataron a las ticas la oportunidad de ser bicampeonas y de levantar su cuarta copa del Istmo.

Los goles

Unifut mostró jerarquía durante los 90 minutos, fue contundente y tuvo solvencia defensiva con la guardameta Katelyn Kellogg en una noche inspirada.

Josseline Uribe pudo abrir el marcador al minuto 40 con un disparo de derecha, pero la guardameta costarricense Dayana Pérez también estuvo atenta y mandó el balón al tiro de esquina.

Unifut es el equipo femenino más ganador de Guatemala y ahora suma dos coronas internacionales. (Foto: Unifut)

Fue al 61 cuando Vivian Herrera abrió el marcador con un golazo de tiro libre, en una acción en la que la tica Keilyn Gómez se fue expulsada, lo que encaminó el triunfo de las nacionales.

Vanesa Herrera amplió la cuenta al 74 con un "taquito" después de un tiro de esquina cobrado por Ana Portugal.

Dina Polanco pudo ampliar la goleada, pero la portera tica le arrebató las anotaciones, algo que no pudo hacer con el derechazo de Jennifer Barrios, quien sentenció al 81.