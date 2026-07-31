Generadora de contenido Mia Ventura es capturada por incidente en Coachella

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Adva Lavie, conocida como Mia Ventura, fue capturada por el robo de objetos de alto valor.

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Según las autoridades Adva Lavie habría sustraído un Rolex, gafas Louis Vuitton y la billetera de un huésped en un hotel.

Foto: Redes Sociales.

La figura de las redes sociales, originaria de Los Ángeles ya había enfrentado a las autoridades nuevamente por presunto robo durante el Festival de Música de Coachella en abril de 2025, según las autoridades del condado de Riverside.

Esta acusación se suma a otras que la involucran en presuntas actividades delictivas en el sur de California.

La influencer habría participado en el robo de un reloj Rolex, unas gafas de sol Louis Vuitton y una cartera, pertenecientes a un hombre que se alojaba cerca del recinto donde se llevaba a cabo el festival, todo con un valor de $11 mil 100 (Q85 mil).

La joven hacía estafas a través de aplicaciones de citas. Redes Sociales.

Adva Lavie y sus robos

El Departamento de Policía de la ciudad de Indio, California, afirman que encontraron su imagen en cámaras de vigilancia ubicadas en las inmediaciones del alojamiento temporal por aplicación.

Lavie fue vista abanadonando el inmueble e ingresando en una camioneta de la víctima luego de pelear porque la persona no quiso darle un brasalete para ingresar de manera gratuita al festival.

Su arresto se llevó a cabo por el Departamento de Policía de Beverly Hills el 28 de julio de 2026 al verificar una orden de arresto vigente (L.A. County Sheriff's Department). En una orden previa se le exigía el uso de un monitor electrónico en el tobillo.

Además cuenta con seis cargos por delitos graves por supuestas estafas en aplicaciones de citas.