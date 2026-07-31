Así luce el cielo nocturno en Tikal (video)

El fotógrafo Marlo García mostró una noche estrellada desde el Parque Nacional Tikal, destacando la grandeza de la naturaleza.
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El guía especializado en observación de aves y zonas arqueológicas de la zona de el norte de Guatemala compartió el video que grabó de una noche estrellada, donde aparecen detalles que no se logran ver en las ciudades con contaminación lumínica.
"¿Alguna vez han visto Tikal de esta manera? al fondo está el templo Gran Jaguar y me encuentro terminando un atardecer", inició.
"Pronto el cielo empezará a oscurecer y millones de estrellas aparecerán, es una locura", agregó.
El especialista compartió imágenes que él junto a otros entusiastas del lugar hicieron con el fin de mostrar la grandeza de los mayas.
"La selva maya nos ofrece un espectáculo increíble", dijo, motivando a muchos a visitar nuestro Patrimonio y a notar cómo se aprecia la Vía Láctea.
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