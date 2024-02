"Las mujeres ya no lloran": Shakira revela la noticia más esperada por sus fans

-

La colombiana reveló detalles sobre el estreno de su nuevo disco, y la noticia ha emocionado a sus seguidores.

Desde la reciente edición del Superbowl, Shakira tenía en expectativa a sus seguidores tras anunciar en sus plataformas "estén atentos", sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, la mañana de este jueves 15 de febrero finalmente decidió revelarlo: ya tiene fecha del estreno de su nuevo disco, el primero en 8 años.

Este llevará por nombre "Las mujeres ya no lloran" y será lanzado el próximo 22 de marzo.

"Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico", escribió.

La barranquillera también compartió una serie de fotografías que forman parte del diseño creativo de su producción.

"Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", agregó. La noticia ha emocionado a sus miles de millones de fans alrededor del mundo.

Y es que Shakira mencionó en ocasiones anteriores que planea volver con una gira musical a la que sus seguidores puedan asistir. Por lo que estos detalles podrían ser revelados pronto.

