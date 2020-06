El lado oscuro de la banda "Timbiriche" que nadie conoce

Edith Márquez, protagonista del popular programa "Papá soltero", y exintegrante de la banda mexicana "Timbiriche", recordó su etapa musical y su paso por la agrupación, en la que dijo haber vivido una verdadera pesadilla, pues fue víctima de malos tratos por parte de sus entonces compañeros.

Los recuerdos de Márquez incluyen "bullying y bromas para ponerla a prueba". Curiosamente, todo coincide con el testimonio de Lola Cortés, quien también señaló que vivió en carne propia el terror de estar cerca de los integrantes de la agrupación que marcó tendencia.

Derecho de piso

Edith es una conocida intérprete de México. Cuando fue elegida para entrar a la banda, a finales de la década de 1980, se tuvo que ganar "su derecho de piso", según relata ella misma.

"Tenían una edad perfecta para hacer bullying. El lema era 'esta es la nueva, pues que se gane el lugar'. Yo sufrí un año, me hacían travesuras tontas, en aquel entonces por la edad que tenía, le daba más importancia; eran bromas muy pesadas, como desconectar el micrófono, vaciar el extintor por debajo de la puerta, una serie de situaciones muy difíciles para mí", dijo en el programa Venga La Alegría.

"Yo no encajaba porque venía de una familia muy tradicional y muy bonita, sin ofender a los demás, y ellos venían de familias no tan así. De entrada, eso no me dejaba encajar. Eran como dos bandos, el bando de los músicos y de los Timbiriches. Me costó un año ganarme el lugar, le decía a mis papás 'ya no quiero ir, la paso mal'", recordó.

Lola Cortés

Conocida por su participación como jueza en "La Academia", vivió lo mismo que Edith durante la preadolescencia, cuando formaba parte del musical "Vaselina", protagonizado por los integrantes de la banda.

Su experiencia no fue la mejor: "Es como estar en una escuela, yo me imagino este tipo de películas como “Chicas pesadas” y cosas así, yo era como la nerd. Fue muy difícil para mí, no hay recuerdos lindos, no son los mejores", expresó.

Desde muy joven participó en la obra musical "Vaselina". (Foto: Milenio)

"A la fecha hay personas que no les puedo ni siquiera decir 'hola'. Alix me pintó la raya. El problema era que yo decía 'bueno, a mí demuéstrenme que son muy talentosos'. Pero era de '¿tus pantalones no son de marca?, “ay, yo viajé a no sé dónde'", recordó.

Con tal de encajar, Lola probó el alcohol y el cigarro. "Realmente llegué a hacer cosas que yo digo, ¿dónde andaba? O sea, fumé y fumé a los 13 años. Eran esas pijamadas donde todo el mundo acababa tirado en el piso, teníamos que dar función, y todos crudos, ¡a los 14 años! No había un adulto", comentó.