Ella era “La flaca”, a quien Pau Donés escribió una canción

Una de las canciones más emblemáticas de Jarabe de Palo es “La flaca”, tema con el que alcanzaron el éxito y se dieron a conocer a nivel mundial. La canción surgió en 1996, pero fue un año después cuando se puso de moda por un anuncio comercial.

Gracias a esa publicidad, el álbum debut de la banda vendió más 600,000 copias en España. Sin embargo, para muchos seguidores de esta banda, aún está la duda sobre si verdaderamente existió “la flaca” o todo surgió de la mente del cantante.

La historia arranca en 1995, cuando Pau Donés viajó hasta La Habana con la intención de grabar un videoclip de El Lado Oscuro, otra de las piezas que poco después se incluirían en su disco.

Junto a él estaba su entonces amigo, el productor audiovisual Fernando de France, quien no solo compró los boletos de avión, sino que también se encargó de facilitar una maqueta del artista a un contacto que tenía en el sello Virgin.

France contó al diario ABC que organizó una expedición para viajar a Cuba, para hacer imágenes que se incluirían en un video. “A mí me encantó una chica muy delgada que vimos, Pau se enamoró totalmente de ella”, contó France.

Aquella mujer que conocieron en La Tasca, una discoteca muy popular en El Malecón, se trataba de Alsoris Guzmán. Sin pensárselo, le propusieron que hiciera de modelo para el videoclip y ella aceptó gustosa.

“Nos citó al día siguiente en su casa para recoger sus cosas y al mediodía ya estaba instalada en nuestro hotel, compartiendo habitación con Eva Nielsen, en aquellos momentos la ayudante de dirección. Llovió sin compasión toda la semana, por lo que no pudimos rodar ni un metro de película, aunque sí descubrir, de la mano de Alsoris, esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes”, escribió el propio Donés en 2017, en la autobiografía 50 palos.

Manuscrito de "La Flaca" escrita por Pau Donés en 1995. (Foto: El Mundo)

“También durante esa semana hubo cambios en la logística del equipo. Alsoris se mudó a mi habitación (no porque le gustase más yo, sino más bien todo lo contrario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal), y Fernando (el director) contrajo una ameba que le tuvo en el hospital cuatro o cinco días. Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona”, escribió Donés.

El cantautor reveló también que un día antes de dejar la isla se fueron de fiesta y regresaron de madrugada. Antes de irse a dormir, Pau se fue al baño y al regresar al cuarto, vio a la mujer que descansaba en la otra cama y se le acercó para confesarle que deseaba pasar la noche al lado de ella.

“Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días, que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana”, contó.

Una foto comparativa de Alsoris Guzmán en 1995 y en la actualidad. Ella vive en Milán, Italia. (Foto: El Mundo)

Sin embargo, la modelo contó a El Mundo en 2017, que la historia que cuenta Donés no es totalmente cierta. “Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa”.

También dijo que los músicos no pudieron pagar habitaciones individuales para todos y a ella le tocó dormir desde un principio en el cuarto con Donés.

Tras regresar a España, Pau tuvo que formar una banda en unos pocos días, pues los ejecutivos de Virgin Records habían indicado que irían al primer concierto de Jarabe de Palo en Barcelona. Durante la presentación, Pau no quería interpretar “La flaca”, pero el cambio de último momento lo catapultó al éxito musical.