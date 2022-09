Tras controversia Will Smith reaparece en Ecuador en grabaciones

El actor Will Smith reapareció en Ecuador tras la controversia de la gala de los Oscar donde golpeó en el rostro a Chris Rock en pleno show.

El famoso fue captado en las calles de Alausí, de la provincia ecuatoriana de Chimborazo donde hace grabaciones. Smith fue reconocido por los pobladores y recibió muchos regalos de bienvenida.

El estadounidense visitó lugares como la "Nariz del Diablo", allí aceptó tomarse fotos, saludó y se dejó grabar.

Al parece Will está filmando la serie de National Geographic y Disney+ "Welcome to Earth" (Bienvenidos a la Tierra), producido por National Geographic.

"Bienvenidos a la Tierra" narra el viaje por todo el mundo para descubrir los fenómenos más extraordinarios e inexplicables de la naturaleza.

MIRA LOS VIDEOS:

#WillSmith en #Ecuador. Nuestro país siempre recibiendo a los mejores del espectáculo. #Currincho para don Will ➡️ pic.twitter.com/UHOdCw3ano — Ramón Morales Verduga (@Rmoralesverduga) August 31, 2022

Y pues nada Will Smith en Alausí-Ecuador, que tipazo. pic.twitter.com/cYaFJc82W7 — Carlos Patricio (@Patillo1000) August 31, 2022