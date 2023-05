La "travesura" de un viajero argentino a su paso por Guatemala (video)

El viajero argentino busca llegar hasta su país desde México y en bicicleta, pero hizo una parada en Guatemala.

Recientemente, el viajero y creador de contenido, Federico Farrell decidió emprender rumbo en su bicicleta desde México hacia su país de origen, Argentina.

El joven comparte su experiencia a través de varios videos en TikTok. Pero en las últimas horas, uno de ellos llamó la atención de miles de internautas.

Fede mostró a sus seguidores que se encuentra en Guatemala, donde vivió una peculiar experiencia luego de que su curiosidad le ganara.

"Estoy en Guatemala, estaba yendo a Argentina en bicicleta y de repente vi en Google Maps un cráter de azufre y dije 'yo tengo que ir ahí'", inicia el argentino.

El argentino presumió su "travesura". (Foto: captura de video)

Fede contó que en el camino preguntó cómo llegar ya que en Google no se veía cómo llegar.

"Me dijeron 'no, está muy alto, no hay camino, no vas a poder', palabras mágicas para un argentino con complejo de Superman", continuó.

En el video se observa que aunque le costó llegar al lugar, finalmente logró hacerlo acompañado de su bicicleta. "Llegando amigos, llegué, gané, mira lo que es esto", gritó.

El argentino mostró el lugar a sus seguidores, muchos de los cuales lo felicitaron por su perseverancia. Otros internautas guatemaltecos le ofrecieron hasta "posada" en su estadía en el país.

Aunque no explica dónde su ubica el lugar que visitó, se cree que fue en el occidente del país.