Inteligencia de EE.UU. advirtió a Trump del Covid-19 en enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió advertencias en varias ocasiones de inteligencia sobre los peligros del nuevo coronavirus en enero y febrero, informó The Washington Post el lunes por la noche.

Las alertas, más de una docena incluidas en informes clasificados diarios que recibe el presidente, se produjeron mientras el presidente minimizaba la amenaza de la Covid-19.

Analysis: Trump’s aversion to intelligence and details comes into full focus on coronavirus response https://t.co/UwM6lfC6C6 — The Washington Post (@washingtonpost) April 28, 2020

El Post, con base al testimonio de funcionarios actuales y anteriores no identificados de Estados Unidos, informó que las advertencias estaban contenidas en el resumen diario de los problemas mundiales y las amenazas de seguridad más importantes que recibe el mandatario.

Durante semanas, estos informes rastrearon la propagación del virus y advirtieron que China estaba suprimiendo información sobre la letalidad y la facilidad de transmisión del virus, y mencionaron las terribles consecuencias políticas y económicas, dijo el Post.

Según varios funcionarios recogidos por el Post, el presidente a menudo no lee los informes y detesta tener que escuchar los resúmenes orales.

MIRA:

Trump restringió los viajes entre Estados Unidos y China a fines de enero, pero pasó la mayor parte del mes siguiente minimizando la amenaza.

El mandatario no declaró la emergencia nacional por la pandemia de coronavirus hasta el 13 de marzo, mientras la bolsa se desplomaba y los casos de virus aumentaban en Nueva York.

Hasta el lunes por la noche, Estados Unidos ha registrado 56 mil 144 muertes por coronavirus y 988 mil 197 infectados, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.