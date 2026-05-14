Trump a Xi Jinping: "Vamos a tener un futuro fantástico juntos" (video)

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Donald Trump resaltó su larga amistad con el mandatario chino, lo cual califica como un honor.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que sus conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, fueron "extremadamente positivas y productivas" al cierre de su primer día completo en Pekín.

Durante el banquete, el mandatario ofreció unas palabras a Jinping, en las cuales resalta su larga amistad y complicidad.

"Bueno presidente Xi, quiero agradecerle muchísimo. En primer lugar, fue un honor como pocos han visto antes", comienza diciendo.

Asimismo agregó que ambos se conocen desde hace mucho tiempo. "De hecho es la relación más larga de nuestros dos países que cualquier presidente y presidente ha tenido. Y eso es un honor para mí".

Según Trump, ambos han mantenido una muy buena química, incluso cuando han surgido problemas.

"Yo lo llamaba a usted y usted me llamaba a mí. Y cada vez que teníamos un problema lo resolvíamos rápidamente. Vamos a tener un futuro fantástico juntos", expresó.

El mandatario estadounidense aseguró que la relación entre China y Estados Unidos "va a ser mejor que nunca".