Xi Jinping le ofrece ayuda a Trump para desbloquear el estrecho de Ormuz

Trump llegó a Pekín, registrando el primer viaje de un presidente estadounidense en casi una década.
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El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista que su par chino Xi Jinping le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz y le aseguró que Pekín no enviará material militar a Irán en el conflicto que mantiene con Estados Unidos.
"Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.
"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo: 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'", añadió Trump.
Irán empaña la visita
La guerra en Irán, que obligó a Trump a posponer su viaje a China, inicialmente previsto en marzo, es otro de los temas espinosos.
Antes del encuentro, el presidente estadounidense afirmó que esperaba mantener una "larga conversación" sobre Irán, que vende la mayor parte de su petróleo a China pese a la amenaza de sanciones de Washington.
Finalmente, según la Casa Blanca, Trump y Xi se limitaron durante su reunión a destacar la necesidad de mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra.
"Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", declaró la Casa Blanca.
Con información de AFP.