Sistema Penitenciario recibe 20 unidades móviles para reforzar traslados de reclusos

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Las unidades serán desplegadas en todas las regiones del país para cubrir las necesidades de la totalidad de centros de privación de libertad.

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El Gobierno entregó este jueves 20 nuevas unidades para el traslado de personas privadas de libertad, como parte de la estrategia de modernización y fortalecimiento del Sistema Penitenciario (SP).

Las autoridades vincularon la medida con la recuperación del control en los centros carcelarios y el fortalecimiento de la seguridad del país.

Durante el acto oficial, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, afirmó que el SP pasó años sin transformaciones profundas y que únicamente era tema de discusión pública cuando ocurrían fugas, crisis o cuando estructuras criminales operaban desde las cárceles.

El funcionario sostuvo que la entrega de la flotilla forma parte de un proceso de "transformación" y "recuperación institucional", e indicó que "fortalecer los traslados penitenciarios también implica reforzar la seguridad nacional".

Las unidades fortalecerán la seguridad nacional y la modernización del sistema carcelario. (Foto: SCSP / Soy502)

Según explicó, durante años los traslados hacia hospitales, tribunales y centros de detención representaron una vulnerabilidad operativa para el Estado, debido a "los largos tiempos de espera y a los riesgos de seguridad asociados".

Precisó que las 20 unidades serán distribuidas en las regiones central, sur, occidente, oriente y norte del país, con el objetivo de fortalecer la atención de los 24 centros de detención bajo responsabilidad del SP.

Villeda indicó que la modernización del sistema no solo implica mejoras de infraestructura, sino también recuperar capacidades institucionales, fortalecer la autoridad estatal y mejorar las condiciones operativas dentro de las cárceles.

Asimismo, aseguró que actualmente "se trabaja en el fortalecimiento de procesos internos y en la mejora de la formación académica de los agentes penitenciarios", aunque reconoció que "aún existen carencias en infraestructura y recursos".

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En el acto también participó el presidente Bernardo Arévalo, quien aseveró que la seguridad y la tranquilidad de la población solo pueden alcanzarse mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y de un sistema de justicia efectivo.

El mandatario sostuvo que los centros de privación de libertad "no deben ser lugares en donde se concentre y se perfeccione el crimen", sino espacios donde sea posible la rehabilitación y donde exista una separación efectiva entre quienes cometieron delitos y las víctimas.

Además, señaló que durante años el país toleró cárceles dominadas por estructuras criminales y corrupción, situación que, aseguró, su administración busca revertir mediante la modernización del sistema penitenciario.

El gobernante mencionó que entre las acciones impulsadas por el Ejecutivo están la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, la habilitación de áreas de máxima seguridad dentro de centros existentes, la transformación de la cárcel de El Infiernito en Renovación 1 y la revisión de protocolos de seguridad.

Las autoridades señalaron que al optimizar los traslados de reos se recupera el control institucional en los centros de detención. (Foto: SCSP / Soy502)

El presidente también indicó que se incorporarán dos nuevas promociones de 300 guardias penitenciarios cada una, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y avanzar en la depuración institucional.

Según el mandatario, la entrega de la flotilla forma parte de una estrategia integral para dotar al Sistema Penitenciario de recursos y equipo que permitan ejercer un control efectivo de los centros carcelarios y evitar que sean utilizados para actividades criminales o intereses políticos.

Arévalo concluyó señalando que "solo con justicia verdadera y efectiva habrá paz" y que únicamente mediante un sistema de justicia fortalecido y coordinado con las fuerzas de seguridad será posible reducir la criminalidad y devolver tranquilidad a la población guatemalteca.