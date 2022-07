TSE abre expediente contra Zury Ríos, Sandra Torres, Mulet y Roberto Arzú

El TSE abrió 65 expedientes en contra de políticos por el supuesto posicionamiento de su imagen previo a la convocatoria de elecciones que se hará hasta el próximo año.

OTRAS NOTICIAS: El nuevo partido político vinculado a Sandra Torres

Zury Ríos, Sandra Torres, Roberto Arzú y Edmond Mulet, son algunos de los políticos a los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició una investigación por supuestamente promocionar su imagen, pese a que aún no se ha convocado a elecciones.

El proceso inició luego que la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión trasladó a la Inspección General del TSE los 65 expedientes, los cuales han recopilado de enero a junio de este año.

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aquellos que realicen propaganda ilegal de personas individuales o de terceros podrían tener sanciones como no ser inscritos como candidatos. La actividad de promoción se permite hasta que se convoque a elecciones y esta se prevé hasta el 20 de enero de 2023.

Varios políticos han sido recurrentes en sus publicaciones, pese a que el TSE ya les lanzó una advertencia desde el 25 de marzo, de las cuales fueron notificados un día antes.

El Tribunal Supremo Electoral, informa pic.twitter.com/JYTIDRtL3I — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) March 25, 2022

En la mira

Una de las investigadas sería Zury Ríos quien ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes políticos que se analizan en el TSE para establecer si corresponden a la promoción de su imagen como candidata presidencial. La hija del expresidente de facto, Efraín Ríos Montt, ya fue notificada sobre el expediente en su contra.

Un país que no cuida la seguridad puede llegar a ser un Estado fracasado. pic.twitter.com/RsjH5mO9Mo — Zury Rios (@ZuryxGuate) July 21, 2022

Roberto Arzú, por su parte, lleva cinco expedientes abiertos y una advertencia para no inscribirlo como candidato que, incluso, se hizo pública, junto a la de otros políticos a través de un comunicado publicado por el TSE. Pese a ello, el posible candidato político continúa utilizando sus redes sociales para hablar de la coyuntura nacional y derechos como "elegir y ser electo".

Solo alguien sumido en una profunda negación de la realidad, no entendería que manipular quién participa y quién no, sería un atentado fatal a la democracia. Elegir y ser electo, son derechos inalienables que no admiten regateos. — Roberto Arzú (@robertoarzugg) July 28, 2022

Lo mismo ocurre con Edmond Mulet, a quien la Inspección General lo investiga por tres expedientes y una advertencia por promover su imagen a través de la publicación el libro "El Nuevo Comienzo" en el que habla de su vida, así como por la publicación de trifoliares biográficos y el uso de las redes sociales para promocionar su imagen.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Otra de las investigadas es Sandra Torres, pese a que recientemente el TSE confirmó la suspensión de las asambleas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido con el que se prevé que la exprimera Dama de la Nación se lance de nuevo como candidata a la presidencia. Aún con ello, la política sigue participando en las actividades políticas y promocionándolas en sus redes sociales.

¿Qué nos une a los guatemaltecos? Colaborar, respetar y apoyar a los demás, tendernos la mano unos a los otros, eso nos une.#SandraTorres pic.twitter.com/fqKU0oz9Jg — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) July 26, 2022

Manuel Conde, quien se prevé que sea el candidato impulsado por el partido que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia, también tiene expedientes abiertos. Pese a ello, sigue viajando con el mandatario a las diferentes actividades públicas y promocionando todas sus actividades como diputado en sus redes sociales.

El TSE también tiene expediente abierto contra el expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Martín Toc, quien ha hablado en sus redes sociales de un frente común con propuestas técnicas para "llevar al mejor equipo al ejecutivo y al legislativo", lo cual ha sido visto como una promoción de su imagen como posible candidato a un cargo de elección popular.

Un frente común.



Propuestas técnicas y viables a los problemas que nos afecta, la reconstrucción del país llevará tiempo, pero hay que iniciar hoy.



Tenemos que aportar recursos para llevar al mejor equipo al ejecutivo y legislativo.



Que nuestros hijos vivan en un mejor país. — Martín Toc (@Wechalal) June 23, 2022

Thelma Cabrera, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), está en la mira del TSE, por considerar que está promoviendo su imagen política, tras quedar en un sorpresivo cuarto lugar durante las elecciones generales del 2019.

Visitamos a nuestros hermanos/as de Uspantán Quiché... pic.twitter.com/4um29KIPKs — Thelma Cabrera Pérez DD. HH. (@ThelmaCabreraP2) June 22, 2022

También figuran Carlos René Pineda Sosa, de la agrupación política Cambio de los hijos de Manuel Baldizón, quien ha usado principalmente su cuenta de TikTok para hablar de supuestos "partidos de fútbol" y de propuestas municipales y nacionales para cambiar la situación política del país.

@cpineda_72 Los alcaldes pueden bajar la luz si quitan la tasa municipal ? ♬ sonido original - Carlos Pineda

Otros investigados por campaña anticipada son Amílcar Rivera, Napoleón rojas, José Luis Chea Urruela, el Partido Nosotros del yerno de Sandra Torres, Andi natael Pacheco, Mauricio Contreras, Omar Camposeco, Carlos Villeda de la Cruz y Ofelia Rodríguez.