¿Qué tipo de tumor tiene la conductora de “Hoy”?

-

Jenny García reveló qué clase de tumor afecta su cabeza tras revelar su padecimiento.

La integrante de "Hoy" contó que notó una bolita en su frente, pero no quiso ir a revisarse por miedo a un mal diagnóstico.

Al tomar la determinación de que saldría de dudas, visitó a un especialista que le diagnosticó un tumor.

"El doctor me dice: 'Lo que te voy a decir, no quiero que te asuste'. Y ya cuando te dicen eso, te asustas. Me dijo: 'Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor'", contó Jenny.

"Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra 'tumor', 'cirugía', 'te lo tenemos que sacar' es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal", agregó.

¿Qué clase de tumor tiene?

Según Jenny, es un osteoma, un tipo de tumor benigno de naturaleza ósea con elementos de tejido óseo.

Este es una especie de hueso de lento crecimiento que se puede desarrollar en todas las partes del cuerpo, pero principalmente lo hace en el cráneo y la cara.

TE PUEDE GUSTAR: Daniela Miruvska, la reina de belleza arrestada en México

Respecto al tratamiento, puede no hacerse nada, o puede realizarse una cirugía.