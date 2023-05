Twitter ya permite subir videos de 2 horas de duración

Los usuarios respondieron publicando películas de dos horas.

Elon Musk anunció que los usuarios con la suscripción Blue ya pueden subir vídeos de hasta dos horas de duración. Una decisión con la que se busca que más personas paguen por "la verificación azul".

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

"¡Los suscriptores de Twitter Blue Verified ahora pueden subir videos de 2 horas (8 GB)!", escribió Musk en esa red social.

Sin embargo, la respuesta de algunos no fue la esperada y varios comenzaron a publicar películas completas.

Algunos han sido bajados por derechos protegidos por copyright, mientras que otros usuarios han subido algunos videos de broma.

Shrek tendencia

Luego del anuncio de Musk, la película "Shrek" se volvió tendencia debido a que usuarios compartieron esta cinta en cuentas de Twitter.

Jamás imaginé ver la película completa de Shrek 2 en un tweet pic.twitter.com/HYQsL4eoN0 — Mr. Esquizofrenia (@LucianoCarrango) May 19, 2023

Los vídeos de hasta dos horas de duración serán algo exclusivo para los usuarios en Twitter Blue.

Para acceder a esta opción se debe pagar por usar la misma en tu dispositivo. El precio de la suscripción es algo variable, en función del dispositivo desde el que se vaya a acceder a la cuenta en la red social.

Con información de Hiptertextual