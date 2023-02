¡Polémico! El anuncio de Elon Musk sobre Twitter Blue

Un nuevo anuncio de Elon Musk sobre Twitter Blue desata opiniones en la red social

Musk anunció que desde el 20 de marzo solo los usuarios de Twitter Blue serán los únicos que podrán disfrutar del sistema de autenticación en dos pasos mediante SMS. "El uso de aplicaciones de autenticación gratuitas para 2FA seguirá siendo gratuito y mucho más seguro que los SMS", aseguró Musk.

"A partir del 20 de marzo de 2023, solo los suscriptores de Twitter Blue podrán usar mensajes de texto como método de autenticación de dos factores. Otras cuentas pueden usar una aplicación de autenticación o clave de seguridad para 2FA", escribió en su red social. Sin embargo, algunos internautas le cuestionaron sus criterios de seguridad.

"Si no es seguro, ¿por qué hacerlo disponible para Twitter Blue? La verdadera razón para descontinuar la autenticación de sms es probablemente el ahorro masivo en costos de sms. Y esa es una decisión perfectamente buena. ¿Por qué la narrativa confusa?", expresa uno de los internautas, quien se muestra confuso por el anuncio de Musk.

Use of free authentication apps for 2FA will remain free and are much more secure than SMS https://t.co/pFMdxWPlai — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2023

"Wow, gracias hombre, tan generoso y una forma de alentar a los usuarios pagos a continuar usando prácticas inseguras", externó otro usuario quien mostró su rechazo. Mientras otra internauta cuestiona "¿Por qué lo ofrecen como una función paga si es tan inseguro?".

"Después del 20 de marzo de 2023 ya no permitiremos que los suscriptores que no sean de Twitter Blue usen mensajes de texto como método 2FA", remarca la empresa. "Llegados a esa fecha quienes aún tengan seleccionada la opción sin estar inscritos en Blue verán, sencillamente, cómo se les deshabilita. El cambio no implica que el número de teléfono del usuario quede desligado de su cuenta de la red social", advirtió.