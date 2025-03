Ucrania acepta cese al fuego de 30 días con Rusia, pero espera aprobación de Moscú

-

Ucrania apoya propuesta de EE. UU. de un alto al fuego de 30 días en la guerra con Rusia, según un comunicado conjunto.

Ucrania respaldó la propuesta de Estados Unidos este martes 11 de marzo, para establecer un alto al fuego provisional de 30 días con Rusia, sujeto a la aceptación y aplicación simultánea por parte del Kremlin, según un comunicado emitido tras las conversaciones en Yedá, Arabia Saudita.

Delegaciones de Ucrania y EE. UU. se reúnen en Yedá para discutir un alto al fuego parcial con Rusia. (Foto: AFP)

En respuesta, Washington acordó levantar las restricciones a la asistencia militar y restablecer el intercambio de información de inteligencia con Ucrania, fortaleciendo así su apoyo en medio del conflicto.

Además, ambas delegaciones manifestaron su intención de cerrar "lo antes posible" un acuerdo que permita a Estados Unidos participar en la explotación de recursos minerales en territorio ucraniano, con miras a impulsar la reconstrucción económica del país.

Esta serie de compromisos busca allanar el camino hacia una desescalada del conflicto y la recuperación de Ucrania en múltiples frentes.

"Estados Unidos explicará a Rusia que la reciprocidad rusa es la clave de la paz", agrega.

Rubio afirma que Ucrania acepta "negociaciones inmediatas" con Rusia. (Foto: AFP)

Además, "Estados Unidos retirará inmediatamente la suspensión sobre el intercambio de reportes de inteligencia y reanudará la ayuda a la seguridad de Ucrania".

El presidente estadounidense, Donald Trump, había puesto fin a la ayuda a Ucrania tras un desastroso encuentro con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a finales de febrero en la Casa Blanca.

El secretario de Estados de los EE.UU., Marco Rubio, el 11 de marzo de 2025. En las conversaciones organizadas por Arabia Saudita, Ucrania presentará a Estados Unidos un plan para un alto al fuego parcial con Rusia. (Foto: AFP)

Estados Unidos debe convencer a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Estados Unidos tiene que "convencer" a Rusia para que acepte el alto el fuego de 30 días propuesto en las negociaciones entre Kiev y Washington en Arabia Saudita.

I received a report from our delegation on their meeting with the American team in Saudi Arabia. The discussion lasted most of the day and was good and constructive—our teams were able to discuss many important details.



Our position remains absolutely clear: Ukraine has been… pic.twitter.com/7EZXTVA52C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2025

"Estados Unidos debe convencer a Rusia de hacerlo", declaró Zelenski en su mensaje diario publicado en las redes sociales, añadiendo que Ucrania ve de manera "positiva" esta propuesta de tregua.

"Ucrania acepta esta propuesta. (...) Nosotros estamos dispuestos a adoptar una medida como esta", añadió.

"Ucrania está lista para la paz. Rusia debe demostrar si está dispuesta a poner fin a la guerra o a continuarla", puntualizó.