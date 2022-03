Ucraniana en Guatemala vende delicias típicas para apoyar a compatriotas

La ucraniana residente en Guatemala, Inna Harbar, decidió que el 50% de las ganancias de su emprendimiento en el que comparte un poco de la gastronomía de su país, iría a los residentes de su pueblo, pues los habitantes están pasando por una dura situación desde que inició el conflicto con Rusia.

Inna está en el país, pues hace dos años se casó con un guatemalteco. Su plan es recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la guerra en su país. "Si queremos vivir en un país libre, hay que luchar".

"Vamos a pelear por nuestra libertad, Ucrania es nuestra casa, los extranjeros quieren destruirla", aseguró la joven en una entrevista a Telemundo.

"A todos los que no me conocen, me llamo Inna, soy de Ucrania, seguramente todos ya saben lo que está pasando por la invasión rusa. Mis amigos y familiares están en combate en este momento, las mujeres y los niños fueron evacuados, pero la mayoría aún sigue en Ucrania. Quisiera pedirles con todo mi corazón su apoyo, he abierto una cuenta para recaudar suficientes fondos para poder enviar a mis compatriotas, cualquier ayuda es bienvenida, les pido sus oraciones por mi país y por mi gente", afirmó.

Su cuenta de Instagram se llama "La casa de la ucraniana" y tiene productos como Naylnyky (crepas ucranianas), salsas, pelmeni y otros.

Inna confirma que seguirá apoyando a los suyos mientras pueda, la forma de apoyar están en un post de Instagram.

La cuenta en la que recibe apoyo es monetaria, a nombre de Inna Harbar, 3250139262 del Banco Industrial, es especial para enviar al extranjero.

