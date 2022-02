Ucranianos se refugian en estaciones del metro ante bombardeos

Ucranianos se reguardan en las estaciones del metro para protegerse de los bombardeos.

Cientos de personas se refugian dentro de una estación de metro en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, mientras se escuchan explosiones en la ciudad.

El periodista del Washington Post, Salwan Georges ha compartido en sus redes sociales un video donde se puede apreciar a los ucranianos intentando protegerse de la invasión rusa iniciada la madrugada de este jueves 24 de febrero.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una "operación militar especial" en Ucrania el jueves temprano, lanzando ataques en ciudades y obligando a los ucranianos a huir del país o buscar refugio en sótanos y estaciones de metro mientras se escuchaban explosiones en la capital Kiev.

Oleksiy Arestovych, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, dijo que más de 40 soldados ucranianos y 10 civiles han muerto desde el momento de la invasión rusa.