La última broma que Don Ramón le hizo a Quico estando en agonía

Carlos Villagrán “Quico” contó recientemente uno de los momentos más sentimentales que vivió la última vez que visitó a Ramón Valdez.

_____

_____

Por medio de una transmisión en Instagram, Villagrán contó que en esa ocasión, “Don Ramón” todavía tenía un buen humor a pesar de padecer cáncer de estómago, con un estado delicado de salud.

“Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena”, contó en un Instagram Live junto a Carmen Valdés, hija del fallecido actor.

“Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: Ya, no llores cachetón. Allá te espero. Le digo: ¿Allá con el Señor?’. No te hagas el tonto: allá abajo: me respondió”, recordó nostálgico.

Villagrán también compartió la reacción que tuvo el día que se enteró de la muerte de Valdés, el 9 de agosto de 1988.

“Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me la quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”, dijo Quico.

Otro de los vínculos inquebrantables de Don Ramón fue con La Bruja del 71, la actriz Angelines Fernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Villagran Kiko (@carlos_kiko1)

Angelines fue la única en asistir al sepelio y sus nietos recuerdan la demostración de dolor de ella. Además, descansan en tumbas cercanas.

En el momento de la muerte de Don Ramón, Quico estaba en una gira. Por otra parte, Chespirito y Doña Florinda se sabe que habían tenido tenido diferencias irreconciliables con Valdés.