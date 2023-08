Las últimas fotos de Sandra Bullock y Bryan Randall juntos

-

Recientemente se viralizaron las últimas imágenes de Bryan Randall y Sandra Bullock, previo a la muerte del fotógrafo y también modelo.

Bullock y Randall fueron pareja por más de ocho años y los paparazzi los captaron en diversas ocasiones. El Daily Mirror publicó fotografías de los novios en una de una de sus últimas salidas familiares en el 2020.

En las imágenes, la pareja se encuentra rumbo a una reunión en Studio City, Los Ángeles, también se vio a Louis y Laila, hijos de la famosa.

En las fotos se percibe el amor de ambos, muy unidos y juguetones, Randall le devolvió la confianza en el amor luego de su duro divorcio de Jesse James, quien la engañó cuando estaban en proceso de adopción de sus pequeños.

Según el Daily Mail la pareja hizo votos matrimoniales aunque no fue de manera oficial, esta ceremonia fue hecha por sus hijos

"Hicieron eso por sus hijos, para oficializar de otra manera la relación", contaron allegados a la actriz, cuyos hijos, según añadieron, "empezaron a llamar 'papá' a Bryan a partir de ese momento". En el video de esa velada se los ve bailando muy abrazados, recibiendo un nuevo año y festejando esa unión tan especial.

"Él es el amor de mi vida", expresó la actriz en una ocación, "Encontré al amor de mi vida, tengo tres hijos hermosos (en referencia a la hija de Randall fruto de una relación anterior, Skylar), es lo mejor del mundo, por eso, aunque me guste la idea de una boda, no necesito un papel que me diga que soy una pareja devota, que soy una mujer que siempre va a estar presente en los momentos más duros de mi pareja, no necesito que nadie me asegure que voy a atravesar tempestades con él", dijo a Red Table Talk conducido por Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

MIRA:

Foto: Oficial.

Foto: Daily Mail.