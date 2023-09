Puente el Naranjo: así fue el último adiós de Karla, una de las víctimas

-

Familiares y amigos dieron el último adiós a Karla de Paz, una de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Puente El Naranjo.

Entre lágrimas y desconsuelo, así fue la despedida de Karla de Paz, una joven madre soltera de 23 años, quien falleció en la tragedia del asentamiento Dios es Fiel, ubicado debajo del Puente El Naranjo.

El cuerpo de Karla fue localizado el lunes 25 de septiembre, luego que en la madrugada de ese día su vivienda fuera arrastrada por una correntada del río Las Vacas, junto con la de otras cinco familias más que aún se encuentran desaparecidas.

Según información oficial, hasta el momento se han localizado nueve cuerpos, de 18 hombres, mujeres y niños que fueron arrastrados mientras dormían.

Tristeza

Karla fue una de las víctimas, el cuerpo de su hijo Benjamín, de 1 año, aún no ha sido localizado.

Amanda de Paz, abuela de la joven madre, narró que hace dos años le tocó inhumar a su hija, la madre de Karla, luego que falleciera por una enfermedad.

"El dolor que yo tengo es grande. Uno quisiera que todo estuviera bien, pero no se puede, así es la naturaleza. Lo bueno es que no murieron en mano de criminales, no les hicieron daño, no los lastimaron, fue la naturaleza", comentó la mujer de 73 años.

La abuela contó a Soy502 que se enteró hasta ayer martes 26 de septiembre de lo ocurrido, luego que una de sus hijas le informó que Karla había fallecido.

"Me avisaron ayer a las 10 de la mañana. Se acercó y me dijo: 'Te tengo una gran mala noticia: La Roxana (como la llamaban) murió y su bebé también'. No lo podía creer", dijo entre lágrimas.

La situación para doña Amanda no ha sido fácil, ahora lo único que quiere es que aparezca el cuerpo de su nieto Benjamín.

"Nos va a costar. Han pasado dos años y mi hija no se me olvida. Ahora vengo a entregar a mi nieta y, seguro, en poco tendré que volver por el bebé... Siento muy duro este látigo, pero ojalá los Ángeles del Cielo los apremie y los llene de gozo", dijo.

La tragedia

Al menos trece personas se encuentran desaparecidas luego que en la madrugada del lunes 25 de septiembre una correntada de agua arrastrara unas seis viviendas.

Vecinos y familiares estiman que unas 19 personas están desaparecidas. Los cuerpos de seis han sido recuperados, por lo que se continúa con las labores de búsqueda y rescate.

Autoridades de la Municipalidad de Guatemala informaron que la correntada pudo haber sido provocada por un estancamiento de desechos sólidos que fueron arrojados al río, pero la fuerza del agua rompió la presa provocando la tragedia.

En tanto, el Ministerio Público (MP) inició una investigación para establecer si hubo negligencia y deducir responsabilidades.

Las víctimas

Familia Verdúo Patzán

- Padres: Ramiro Verdúo y Ofelia Patzán

- Hijos: Gladys, 17 años; Delma, 11; Dayana, 7; Denis, 4; y Carmen, 7 meses.

Familia Adab Bala

- Padres: Ángel Alberto Abad y Nancy Susana Montenegro

- Hija: Nairobi Abad Montenegro, 4 años

Familia García Matías

- Mamá: Leticia Matías

- Hijos: Katerine, 11 años; Andrea, 8; Levin, 6.

Familia Matías Paz

- Mamá: Roxana Paz

- Hijo: Benjamín Matías Paz, 1 año.

Independientes

Vicente Patzán

Josefina Escalante