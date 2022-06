Este fue el último mensaje que Shakira le dedicó a Piqué

Shakira utilizó sus redes sociales para difundir un emotivo mensaje dedicado a Piqué.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió una fotografía de ella, sin embargo, lo que acaparó la atención fue el texto que utilizó para acompañar la instantánea.

En el mensaje, la colombiana de 45 años, escribió un emotivo mensaje dedicado a su entonces pareja, donde dejó ver su admiración hacia el futbolista español.

La dedicatoria

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central de mundo mundial. ¡He dicho!", escribió Shakira.

Con esta publicación, la cantante de "Ojos Así", demostró todo el amor hacia Gerard Piqué. Este mensaje que fue emitido el 20 de marzo, pero ha tomado mayor relevancia sobre todo por haber sido el último que ella difundió para presumir al jugador del FC Barcelona.

Tras darse a conocer que la pareja está pasando por un proceso de separación, los usuarios de redes sociales han comentado que ella siempre le demostró su apoyo incondicional.