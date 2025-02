Testimonio del último sobreviviente del accidente, egresado del San Juan de Dios

-

Después de 8 días de estar hospitalizado en la comodidad de su hogar, entre el amor y las atenciones de su madre, Carlos Josué Rodríguez relata lo que vivió en el trágico accidente sobre calzada La Paz el pasado lunes 10 de febrero

Josué Rodríguez es el más joven de los sobrevivientes y el último es ser egresado del Hospital General San Juan de Dios, tras someterse a dos cirugías en la cabeza como consecuencia del accidente. Comenta que él se considera una persona feliz, que siempre ve lo positivo de la vida y le da gracias a Dios por haber sobrevivido al accidente de ese día.

"Ya no quiero hablar. Ya no quiero recordar nada" le expresó a la periodista, pero aún así accedió a contar su experiencia. (Imagen capturada del video original / Telediario)

Casi pierde el bus

Entre la plática comentó que él prefiere regresar a la capital el día domingo, pero ese fin de semana había ido a una salida recreativa con su novia y familia, regresó cansado y decidió madrugar al siguiente día.

De lo cansado que estaba se levantó tarde y casi pierde el bus, pero logró alcanzarlo y se sentó en la parte de atrás, por lo que pasó saludando a todos "sin saber que esa era la última despedida", comentó.

Rodríguez relata que durante el viaje se sentía un olor a fricciones quemadas desde Aguas Calientes y en Llano largo (y así cuatro veces más), pero los pasajeros no sabían si era ese bus u otro, por lo que no le prestaron importancia.

En la entrada de la Atlántida, Rodríguez comenta que tuvo el impulso de bajar junto a otros pasajeros, pero decidió quedarse. "Si me hubiera bajado en la Atlántida, no me hubiera pasado nada" comentó.

Momentos de pánico

Josué enfatiza que después del redondel de la Atlantida, justo en la bajada: "Como los camioneteros tienen la maña de desconectarse, lamentablemente este muchacho hizo lo mismo y cuando quiso frenar para cruzar a la 20 calle, ya no le funcionaban los frenos..."

Rodríguez comenta que los pasajeros entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que el bus pasó tirando tres trafitoneles y más adelante chocó con los dos carros junto al semáforo. "En ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Yo solo me encomendé a Dios y me acurruqué en mi asiento".

Dentro de su experiencia, Rodríguez recuerda que todos los pasajeros gritaron y más o menos calcula que duraron en el aire alrededor de seis segundos antes de que el bus cayera en el río de aguas negras Las vacas. Rodríguez relata que él iba sentado en la parte de atrás y terminó hasta en la parte de adelante con el agua sucia hasta las rodillas.

Desorientado por los golpes, recuerda que decidió calmarse y pedir ayuda: "En esos momentos pensé en mi familia y me acordé de Dios". Más o menos 15 minutos después logró ver en la parte de arriba "como una luz" a un rescatista. Era el bombero Francisco Sal, el primer bombero en llegar al lugar de la tragedia y que lo ayudó a salir entre los fierros del bus. Fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. "Le agradezco señor Sal, si no fuera por su labor yo no estaría aquí", agregó.

ARTÍCULO RELACIONADO: El primer bombero en socorrer la tragedia en calzada la Paz cuenta su experiencia

El ayudante y su último intento

Cuando el chofer se dio cuenta de que el bus ya no tenía frenos, el ayudante, en lugar de salvarse, asistió al chofer para "atrancar" el bus, tratando de "meter el cambio", pero lamentablemente por la velocidad y la carga que llevaba el bus ya no fue posible, comenta Rodríguez. Era el primer día de trabajo de Cristofer Foronda y en su desesperación intentó ayudar al chofer para parar el bus en un acto de valentía.

Carlos Josué Rodríguez, además de las secuelas psicológicas por el trauma, presenta varias heridas alrededor de su cuerpo, internas y externas. Además, quedó con un tratamiento por un problema pulmonar. Durante la entrevista es notorio el malestar por los dolores de cabeza que presenta Rodríguez y la dificultad que tiene para caminar, pero aun sí se muestra agradecido y de buen ánimo, como él comenta, "siempre ve el lado positivo de todo".

Con información de una entrevista realizada por el medio televisivo Telediario.

TE PUEDE INTERESAR: José Dávila, otro sobreviviente recuerda cómo quedó atrapado entre los cuerpos