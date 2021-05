Covid-19: EE.UU. endurece medidas de prevención en universidades y estudiantes reclaman

Los estudiantes de las universidades afirman que las medidas los mantienen en condiciones de vida "estrictas e inhumanas"

Tras un año de medidas extremas sanitarias para evitar una mayor propagación de contagios de Covid-19, el ambiente se tensó en la Universidad de Vermont cuando las autoridades reaccionaron por el incumplimiento del distanciamientos social y uso de mascarillas por parte de los estudiantes.

Los directivos de esa casa de estudios se vieron en la necesidad de enviar citaciones a los alumnos por violación a las medidas preventivas contra el Covid-19.

Quejas de los universitarios por medidas contra el Covid-19

Al parecer los universitarios circularon por las instalaciones sin mascarilla. Los estudiantes se han quejado que dichas medidas los mantiene en condiciones de vida "estrictas e inhumanas".

“Empiezas a sentirte asfixiado, como que temo salir de mi habitación”, dijo el estudiante de primer año Patrick Welsh en una entrevista en el campus al The San Diego Union Tribune.

Los centros de estudios tanto universidades como colegios están tomando sus propias medidas para evitar expansión de la pandemia.

Pruebas de Covid-19 en Universidad de Michigan

La Universidad de Michigan sancionó a quienes no se sometieron a las pruebas del virus siendo obligatorias. Optaron por desactivar sus tarjetas de acceso a los edificios no residenciales. Así mismo, la Universidad de Cornell advirtió que los alumnos perderían su acceso al wifi en su campus además de materiales de clases como castigo por no ir a los centros de pruebas.

Universidad de Chicago a Clases virtuales

La Universidad de Chicago tuvo que cerrar sus edificios residenciales por una semana volviendo a las clases virtuales después de detectar 50 contagios en pocos días.

Algunas universidades han tenido que volver a las clases virtuales para evitar la multiplicación de los contagios por Covid-19. (Foto: Pixabay)

Estas instituciones se enfrentan al reto de evitar contagios en un momento en que las restricciones se han relajado y se ha cuestionado si son factibles las ceremonias de graduación.

También evalúan que la vacunación se pueda convertir en un requisito para los estudiantes