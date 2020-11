View this post on Instagram

Hoy celebramos un “Día Mundial del Síndrome de Down” diferente. Pero más que una celebración, que sea un día de reflexión en estos momentos en los que el mundo está paralizado. Deseo que todos los seres humanos podamos trabajar juntos para salir de esta situación. Y que cuando todo esto termine, seamos mejores personas, queriéndonos y aceptandonos los unos a los otros. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo que estén bien con sus familias y sus seres queridos y por favor....quédate en casa! ♥️♥️♥️ Today we celebrate a different “World Down Syndrome Day”. More than a celebration, let it be a day of reflection in these hard times that stopped the world. I wish that all of us can work together to get out of this situation. I hope that when all this is over, we become better human beings, loving and accepting each other. From the bottom of my heart I wish you all are safe with your families and loved ones, and please ... stay home! #diamundialdelsindromededown #worlddownsyndromeday #sindromededown #downsyndrome #quedateencasa #stayhome