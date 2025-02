USAID: más de 1,600 empleados enfrentan despidos en EE.UU.

-

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tomó una medida drástica al suspender a casi todos sus empleados y anunciar el despido de al menos 1,600 trabajadores en Estados Unidos.

La USAID anunció que, a partir de las 11:59 horas del domingo 23 de febrero de 2025, todo su personal, excepto aquellos designados para funciones críticas, será puesto en licencia administrativa a nivel mundial. Esto se debe a una "reducción de personal" que afectará a aproximadamente 1,600 empleados en Estados Unidos.

Algunos trabajadores de la USAID comenzaron a abandonar el edificio después de ser despedidos:

Es importante resaltar que algunos medios de comunicación, como el New York Times, CNN y CBS, han reportado que el número de despidos podría ser mayor, alcanzando los 2,000 empleados. Los afectados recibirán notificaciones específicas, y aquellos designados como esenciales han sido informados sobre su situación laboral.

USAID aseguró que cubrirá los costos del regreso voluntario de su personal desplegado en el extranjero. Además, mantendrá la seguridad de su personal en el extranjero y garantizará su acceso a los sistemas y recursos del organismo hasta que regresen a sus hogares.

Este anuncio llega después de que un juez federal levantara una orden de restricción temporal que impedía la suspensión de miles de empleados de la agencia, medida anunciada por la Administración de Donald Trump. USAID cuenta con más de 10,000 empleados, de los cuales alrededor de 4,800 tienen contrataciones directas en puestos extranjeros y nacionales.

