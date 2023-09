La reacción de usuarios a insólito accidente en condominio de zona 14

-

Guatemaltecos reaccionaron con diversos mensajes tras el insólito accidente de un conductor en condominio de zona 14.

Diversas reacciones generó entre los guatemaltecos el insólito accidente que protagonizó un vehículo dentro de condominio de zona 14, el cual chocó contra otro automóvil que estaba estacionado frente a una vivienda.

Fue mediante las redes sociales, donde las personas se expresaron con diversos mensajes ante lo ocurrido.

"jajaja parece chiste. Vaya que entre ricos se van a arreglar. Ninguno quedará endeudado", "El Sebas en zona 14", "Seguro viendo el celular", "Siempre me da miedo que me pase eso", "Seguro texteando", "Fijo iba bolo o se durmió" y "Problemas entre vecinos", "Ya no es tan inusual que los muchachos se distraigan viendo el celular. Es más común de lo que parece", escribieron varios guatemaltecos.

Momento exacto del accidente

Una cámara de vigilancia captó el accidente de tránsito protagonizado por una camionetilla. El percance ocurrió en el interior de un condominio de zona 14.

Según evidenció la grabación, el conductor perdió el control del auto y este chocó contra otro carro que estaba estacionado frente a una vivienda.

Tras el fuerte percance vial, el vehículo del conductor responsable quedó volcado en plena vía pública. El video mostró que este accidente ocurrió el miércoles 13 de septiembre, alrededor de las 11:47 horas.

Este suceso se hizo viral en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes describieron que el incidente pudo haber ocurrido por exceso de velocidad. Otras personas mencionaron que este tipo de accidentes se está volviendo muy comunes.

En cuanto al estado de salud actual del conductor.

Mira aquí el video: