Gaby Spanic, "La Usurpadora", se quitó la ropa en atrevida foto

Gabriela Spanic se desnudó completamente en la playa.

La famosa actriz mostró una de sus fotos de calendario, el cual se publicó el año en que promovió su obra de teatro inspirada en la exitosa novela "La Usurpadora".

A sus 46 años, Spanic luce sensacional, en la imagen está sentada en una piedra, además cubre su pecho con la mano.

Gaby habló del regreso de la temible villana Paola Bracho:

“Ok queriditos, ustedes querían guerra y guerra tendrán... Las malas nunca mueren, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo más allá regresará Paola Bracho, ahora al teatro".

En el post donde está desnuda Spanic escribió:

“ Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas, razón tenía Marilyn Monroe ”

Gaby Spanic.