¡Uvas a Q500! Guatemalteca compara el precio de las frutas en Japón

La guatemalteca Michelle JC viajó a Japón y al realizar algunas compras en el supermercado notó los elevados precios de las frutas, muchas son un lujo en el país asiático.

"Cuando quieres comprar fruta en Japón", escribió en un video donde mostró cada producto con la elevada conversión a quetzales.

Según notó, una manzana cuesta Q30, una piña vale Q29, un racimo de uvas tiene un costo de Q500, el melón cuesta Q230, un pedazo de sandía cuesta Q35 y dos duraznos cuestan Q80.

"Mándenme unas frutas por favor, la fruta en Japón es bien dulce pero mi en pobreza no me alcanza para estos precios", escribió junto al clip.

Además de estos datos curiosos Michelle muestra cómo realizar un viaje a Japón desde Guatemala, con qué presupuesto debes contar si deseas pasar tus vacaciones y cuál es la mejor época para encontrar vuelos a precio razonable.

Mira el video

@michijcas Mándenme unas frutas por favor La fruta en Japón es bien dulce pero mi pobreza no alcanza estos precios ♬ Mii Music but It Makes You Uncomfortable - lukeitslukas

Así contó su experiencia al hacer el viaje

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Jc ✨ (@michi_jc)