"En relación al sector privado, ellos han estado cerca de nosotros. Les hemos explicado cuál es el proceso. Han pedido que yo firme cartas para que ellos compren a proveedores, yo no puedo hacerlo", dijo la funcionaria durante una reunión con los jefes de bloque del Congreso.

"Sería ideal que todo el mundo pudiera ingresar vacunas, no se puede. Hay muchos vendedores falsos, proveedores que no están vendiendo una vacuna adecuada. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para hacer las cosas bien", agregó Flores.

La ministra dijo que algunas personas están ofreciendo vacunas a precios menores que el sistema Covax, por lo que generan desconfianza.

“ Vamos a comprar como país a los fabricantes, no podemos arriesgarnos a comprar a un proveedor que no sabemos qué nos va a vender, eso no lo vamos a hacer y mucho menos si nos están ofreciendo la mitad del precio ”

Amelia Flores

ministra de salud