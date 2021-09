Vacunación contra el covid-19 para mayores de 18 años comenzará en las próximas semanas

Esto con un lote de vacunas que se están adquiriendo indicó el presidente Giammattei.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei anunció que en las próximas semanas se iniciará con la vacunación de personas mayores de 18 años, en todo el país.

"En las próximas semanas con el lote de vacunas que estamos adquiriendo esperaríamos poder abrir la vacunación de los 18 años para arriba", dijo el mandatario durante su intervención en la inauguración de un proyecto de remozamiento de la Escuela Primaria aldea Joya Grande en Zaragoza, Chimaltenango.

Además, indicó que "no hay excusa para no vacunarse" y que la inmunización significa "preservar la vida, no evitar el contagio", puesto que pese a tener las dos dosis las personas se pueden contagiar.

"Es importantísimo que nos pongamos la vacuna", dijo el presidente.

Acuerdo

Durante su discurso, Giammattei dijo: "Doña Nervesia nos pide también que nos preocupemos por techarle el patio y yo quiero decirle que con mucho gusto Doña Nervesia, le techamos el patio pero usted me logra que aquí en Joya Grande todos se vacunen y al terminarse de vacunar todos, con gusto procedemos a hacerlo".

Esto es lo que dijo el mandatario: