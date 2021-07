¿Eugenio Derbez se separa? Vadhir rompe el silencio y habla sobre el matrimonio de su padre

Vadhir Derbez expresó su sentir sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

El rumor de la separación del comediante mexicano, Eugenio Derbez y la actriz Alessandra Rosaldo es cada vez más fuerte, lo cual ha atraído la atención de los reflectores.

Vadhir Derbez, hijo del famoso mexicano arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de un viaje a Europa que había realizado y a su llega, diferentes medios de comunicación lo esperaban para preguntarle sobre la supuesta separación.

Vadhir decidió romper el silencio y hablar sobre las conjeturas que han abordado diferentes medios del espectáculo del matrimonio de su padre.

"No todo es perfecto", dijo Derbez

El joven actor, influencer y músico dijo que el matrimonio de Eugenio Derbez y su pareja está muy bien. ''No, pero no todo perfecto digo, no los he visto en un ratito pero no, yo súper bien los veo perfecto entonces no sé. No puedo comentar de eso pero según yo no'', expresó.

También reveló que se lleva muy bien con Mauricio Ochmann, exesposo de su hermana Aislinn Derbez.

''Se le quiere muchísimo a Mau, no porque haya pasado eso quiere decir que ya nunca lo volveré a ver... Mi hermana igual se lleva súper bien todavía", puntualizó.

Soltero y sin compromiso

Asimismo, Vadhir puso fin a los rumores de que tiene novia, aseguró que está conociendo gente y que está soltero.

"Estoy más enfocado en mi chamba y todo eso que en dramas y chismes... Ando de soltero ahorita pero ya que haya algo más formal se los diré o se enterarán", agregó.

De acuerdo a TV Notas, las especulaciones del divorcio de los famosos mexicanos iniciaron en junio, luego que una periodista mexicana lanzara unos comentarios de lo que pudo ver en la serie "De viaje con los Derbez".

