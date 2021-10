Vanessa “La Vecina” anunció que padece cáncer de tiroides

La modelo y actriz Vanessa "La Vecina", compartió el duro diagnóstico de su cáncer a sus fanáticos y medios de comunicación.

Vanessa Oyarzún, conocida haber pertenecido a las filas de Bandamax como conductora, de destacar en el programa "Es show" de Multimedios Televisión y ser parte de TV Azteca, contó que no podía creer cuando supo que padecía cáncer de tiroides.

A través del programa "Ventaneando", ella contó que comenzó a sentir molestias en su garganta, luego, en enero del 2021, se dio cuenta de que tenía un pequeño bulto en el cuello, asumiendo que era un ganglio inflamado como secuela de COVID-19.

Durante una revisión de rutina a su mamá, la famosa aprovechó para preguntarle al doctor si podía revisarle este bulto y él le mandó a hacer algunos exámenes.

Las pruebas de tiroides salieron bien por lo que dejó pasar el tiempo, luego, en junio, su madre notó que ella tenía la protuberancia de su cuello había crecido.

En una visita al ginecólogo de rutina le hizo el comentario y él le hizo un ultrasonido en el cuello, allí, el especialista le comentó que tenía un tumor doble.

“Tenía uno líquido de cuatro centímetros, y uno sólido dentro del primero, de dos centímetros, él me mandó de inmediato con el oncólogo para descartar que fueran malignos”, reveló, agregando que efectivamente le detectaron cáncer.

“Sentí como si me cayera un balde de agua fría encima y me puse a llorar, no creía que me estuviera pasando a mí. Siempre he sido una mujer sana, me cuido muchísimo; creí que era un error”, dijo al medio TV Notas.

Vanessa aseguró que hará lo posible por librar la batalla contra el cáncer. (Foto: Oficial)

Luego de un tratamiento, fue sometida a una operación donde además del tumor, perdió la tiroides, ahora debe esperar otros exámenes para saber si el cáncer se fue por completo, además debe tomar sesiones de yodo radioactivo.

Este es el comunicado donde anunció su padecimiento: