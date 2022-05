Abogada de Johnny Depp: "O le crees todo a Amber Heard o no le crees nada"

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp se encuentra en la etapa final y los abogados defienden a sus clientes.

Durante las conclusiones en el juicio en el cual Johnny Depp acusa a Amber Heard por difamación, la abogada Camille Vasquez dijo que, según los relatos, Amber Heard estaría dispuesta a cualquier cosa tras decir sus increíbles acusaciones acerca de su cliente.

"Lo que tenemos es una montaña de acusaciones no probadas que son salvajes, excesivas e increíbles. No puedes escoger y elegir cuál de estas salvajes declaraciones creer y cuales desechar. O te lo crees todo o no lo crees, desde que el señor Depp asaltó a Amber con una botella rota en Australia o la señorita Heard tuvo soporte frente a ustedes e hizo un cuento acerca de su abuso, o es víctima de un abuso verdaderamente horrible o es una mujer que está dispuesta a decir absolutamente cualquier cosa", explicó.

La defensora de Depp afirmó que Amber nunca admitirá que hacía algo malo durante su relación con Johnny Depp.

"A diferencia de Depp, que admitió en el estrado sus problemas con el abuso de alcohol y drogas, la señorita Heard nunca admitirá que alguna vez hizo algo malo, pero no se puede negar lo que se escuchó en las grabaciones, por mucho que la señorita Heard y sus abogados han tratado de culpar a Depp, ha sido la señorita Heard quien repetidamente ha admitido violencia. Para abril y mayo de 2016, el señor Depp llegó a su límite, su madre estaba muriendo, sus finanzas eran un desastre y cuando se presentó tarde a la fiesta de 30 años de la señorita Heard por una reunión con su nuevo manager de negocios, Edward White, la señorita Heard no entendió y estaba furiosa, escucharon del señor Depp en esta corte grabaciones de audio que la señorita Heard, lo golpeó esa noche, él se fue y a la mañana siguiente alguien dejó heces en su cama, la señorita Heard niega la responsabilidad pero admitió la broma a su chofer, lo escucharon testificar por casi un mes, después de eso no se vieron más y escucharon del señor Depp que cuando su mamá murió el 20 de mayo de 2016, él decidió dejar a la señorita Heard. ¡Estaba muriendo! y cuando se dio cuenta que realmente lo estaba perdiendo ella comenzó el ataque, pidió el divorcio antes que el señor Depp pudiera y después, como escuchó del divorcio de Depp, la señorita Heard envió una carta demandando soporte financiero y cuando sus demandas no fueron escuchadas, la señorita Heard lanzó un ataque al señor que fue más dañino que ninguna otra cosa, caminó a la corte hace seis años en mayo de 2016 para pedir una orden de restricción en contra del señor Depp, se colocó frente a un paparazzi con una marca en su rostro. Laa evidencia muestra que Heard no solo quería el divorcio, quería arruinarlo", dijo.

