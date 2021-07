El Vaticano juzgará a un cardenal por inversiones fraudulentas

El cardenal Angelo Becciu, uno de los más influyentes del Vaticano y colaborador cercano del papa Francisco, comparecerá ante el tribunal de la Santa Sede a partir del 27 de julio, según un comunicado del Vaticano.

Becciu, de 73 años, es procesado por malversación de fondos, abuso de poder y soborno de testigos en este caso cuyos primeros elementos comenzaron a aparecer en la prensa italiana en septiembre de 2019. El pontífice argentino le pidió entonces que presentara su dimisión.

En un comunicado difundido el sábado por su entorno, el purpurado se dijo "víctima de un complot" y clamó su "inocencia absoluta". Además, dijo tener prisa por explicarse tras denunciar que lo pusieron en la "picota mediática".

1 - Today Raffaele #Mincione has been indicted together with Cardinal #Becciu, Enrico #Crasso, Gianluigi #Torzi, Cecilia #Marogna and others for the matter of the funds of the #Vatican.https://t.co/D7TDMR2QqB — Nicola Borzi (@nicolaborzi) July 3, 2021

El influyente cardenal era el número dos de la Secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, cuando el procedimiento de compra del edificio londinense comenzó en 2014.

Departamentos de lujo en Chelsea

Entre los otros acusados, el suizo René Brülhart, expresidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.

Otros dos eclesiásticos serán juzgados: monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario personal de Becciu, y monseñor Enrico Crasso, antiguo gestor del patrimonio reservado de la Secretaría de Estado, un maná de varios cientos de millones de euros procedente en gran parte de las donaciones de los particulares al Vaticano.

De boca de sus abogados, Brülhart y Carlino defendieron el sábado que siempre fueron "leales" y trabajaron "en interés de la Santa Sede".

El vaticano juzgará a 10 miembros que trabajan para la Santa Sede. (Foto: Unplash)

Las otras personas que serán juzgadas son Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF; Cecilia Marogna, llamada "La dama del cardenal", una joven consultora italiana a la que la Secretaría de Estado habría depositado medio millón de euros en una cuenta en Eslovenia; el inversor Raffaele Mincione; el abogado Nicola Squillace; Fabrizio Tirabassi, un antiguo alto funcionario laico del Vaticano; y Gianluigi Torzi, un empresario arrestado en mayo en Londres.

La inversión en el corazón del escándalo es un edificio en el elegante barrio londinense de Chelsea, 17,000 metros cuadrados transformados en unos cincuenta apartamentos de lujo. La primera participación en el proyecto tuvo lugar en 2014 a través de un fondo luxemburgués gestionado por el holding de Mincione.