¡Come sin límites, disfruta en familia y apoya una buena causa!

Llega en familia el sábado 22 de marzo a Futeca Cayalá de 11:00 a 18:00 horas para disfrutar de un "All You Can Eat" de variedad de carnes, como: puyazo, costillas, carnitas de pollo, alitas y mucho más.

La entrada para asistir a la cuarta edición del "Family Summer Fest" es de Q325 por adulto y Q90 para niños de 5 a 10 años, adquiérelas en www.tikkilife.com. Los fondos recaudados serán destinados para apoyar la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald.

Los tarjetahabientes de Banco Industrial gozan de un descuento del 15% en la compra de sus entradas para el evento.

(Fotografía cortesía: Fundación Infantil Ronald McDonald)

En esta nueva edición del "Family Summer Fest", 15 equipos se enfrentarán en una competencia parrillera para obtener el primer lugar. Para amenizar el ambiente, se contará con la presencia de la banda de cumpia pop desde Argentina, Agapornis y de Guatemala, Capitan Electroco.

También habrán actividades de entretenimiento para los más pequeños, haciendo del "Family Summer Fest" una convivencia para toda la familia.