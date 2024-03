Vendía por Facebook, lo contactaron, le "depositaron" y esto descubrió (video)

-

Un guatemalteco contó su experiencia al casi ser estafado cuando intentaba vender un artículo en Marketplace.

"Storytime de como casi soy estafado. En resumen, estaba vendiendo mi cámara en Marketplace", inicia un video compartido por Adonay, en donde da a conocer una desafortunada experiencia que vivió recientemente.

El guatemalteco reveló a Soy502 que hace algunos días colocó una publicación en la herramienta de ventas de Facebook anunciando su cámara profesional valorada en varios miles de quetzales.

"Me contactaron de un perfil que parecía real porque tenía foto de una chava que seguramente no era ella, aparte hasta me mandaron un DPI que saber de quién será", detalló.

Adonay mencionó que dicho perfil preguntó por el artículo en venta y dijo estar interesado. Sin embargo, le dijo que estaba ocupada trabajando por lo que enviaría a su hermana por la cámara y que le realizaría un depósito.

El joven buscaba vender su cámara profesional por Facebook. (Foto ilustrativa: Digital Trends)

Y así ocurrió, el joven se encontró con la presunta familiar de la supuesta interesada. Adonay contó a Soy502 que estuvo a punto de entregar la cámara, pero primero le dijo que revisaría su cuenta bancaria.

Al momento de hacerlo, notó que la cantidad solicitada le aparecía en saldo en reserva por lo que se contactó con quien había hablado inicialmente. Esta le dijo que verificaría con el banco, para ver qué podía solucionar y que su hermana se retiraría del lugar debido a la hora.

"Le dije: ah mirá tu hermana ya habló conmigo. Y me dijo que gracias, se paró y se fue como quien dice 'ya nos cacharon'", relató el joven a Soy502. Adonay recomienda a los guatemaltecos no recibir depósitos, únicamente efectivo o transferencias directas para evitar ser estafados.

En comentarios sobre su video que se hizo viral en TikTok, varios internautas aprovecharon para contar experiencias similares utilizando la herramienta de Marketplace.

"Yo no entrego el producto hasta que el dinero esté en mi cuenta", "A mí me estafaron así con un iPhone, fui al MP a denunciar pero nada", "Hace años me pasó y perdí dos celulares", se lee.

Mira el video: