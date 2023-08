¿Era asaltante? La verdad detrás del hombre que quedó incrustado en hierros

-

Un hombre cayó del techo de una vivienda y quedó incrustado entre hierros. El incidente ocurrió en San Marcos. Inicialmente indicaron que se trataba de un ladrón, pero esta versión fue corregida por la PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Soy502 que un hombre que estaba bajo efectos de licor cayó del techo de una casa ubicada en un sector de Ixchiguán, San Marcos, y quedó incrustado entre los hierros de la vivienda que estaba en construcción.

Según la PNC, en medios regionales circuló la información de que el hombre herido era un asaltante. Sin embargo, únicamente se trató de que el hombre estaba bajo efectos de licor.

Tras lo ocurrido, unidades de Bomberos Voluntarios del sector llegaron al lugar para atender a la víctima y para ayudarlo a descender utilizaron equipo especial, pues tenía varios hierros incrustados en el cuerpo.

Por aparte, la PNC indicó que no procedieron contra el sujeto, por no tener indicios de haber cometido un delito.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de esta persona y se desconoce su estado de salud.

Mira aquí las imágenes:

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: Whitmer Barrera)

(Foto: Whitmer Barrera)

Otro caso similar

En octubre de 2022, un hombre murió al intentar cruzar un portón en su propia casa debido a que dejó las llaves adentro, según confirmaron paramédicos en la zona 8 de Chimaltenango.

Vecinos y familiares confirmaron que el hombre llegó en horas de la madrugada al lugar, parqueó su carro frente al portón y al no poder abrir la puerta, quiso treparse para traer sus llaves.

Sin embargo, una de las púas atravesó el fémur del hombre, lo que le causó una hemorragia y la muerte en cuestión de minutos.

La víctima murió a los pocos minutos de quedar colgando en ese lugar. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia. Sin embargo, nada pudieron hacer por el hombre que fue identificado como Kevin Samuel, de 31 años.