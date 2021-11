Esta es la verdad sobre la hospitalización de la mamá de Octavio Ocaña

Nerea Godínez, quien estaba comprometida con Octavio Ocaña, se pronunció ante la noticia del estado de salud de la madre del actor.

Nerea desmintió que la madre del actor que interpretó a "Benito" de "Vecinos", Ana Lucía Ocaña, haya sido ingresada al hospital.

“¡Mentira! No crean tantas noticias, mucho es falso”, escribió junto a una imagen que publicó en sus historias acerca de una nota periodística donde afirman que la madre del actor había llegado a la emergencia.

Godínez también se refirió a las cuentas falsas en su nombre que se duplican cada día.

“Amigos, están creando mil cuentas falsas mías, no me interesa, lo que me interesa es que no vayan a creer nada de información que no salga de esta cuenta únicamente, ¡Ojo!, no digo que estén publicando cosas falsas, me refiero a que simplemente no soy yo. Pueden llegar a compartir cosas que ni al caso”, aseguró.

Nerea aún continúa recordando a su prometido, a quien la vida le fue arrebatada de manera violenta sin esclarecerse aún si él se quitó la vida por accidente o fue a causa de un balazo de las autoridades que lo perseguían.