La llamativa vestimenta de Oscar Isaac en la Met Gala

Oscar Isaac se dejó ver con un look irreverente durante la famosa Met Gala, celebrada este 2 de mayo de 2022.

Oscar Isaac, el actor guatemalteco que está en boca de todos por su actuación en "Moon Knight", posó para las cámaras junto a su esposa, la guionista y directora de cine Elvira Lind, en la alfombra roja del Met Gala 2022.

Isaac llamó la atención por usar un vestido con un corte similar a un esmoquin o traje de etiqueta. Elvira también vistió igual, pero su traje sí consistió en un pantalón. Esta es la primera vez el famoso de raíces guatemaltecas asiste a este evento.

El diseño del vestido de Oscar Isaac es de la autoría de Thom Browne y fue uno de los que más comentados de la noche.

"Hola, soy Oscar Isaac, estoy usando un vestido de Thom Browne y me siento muy cómodo como debería y me siento muy feliz", explicó en un video.

El Met Gala

La "Met Gala" o "Costume Institute Gala" es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, los fondos recaudados en el evento constituyen todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido.

En este evento las celebridades usan el vestuario más osado de los diseñadores más famosos, entre más excéntrico mejor.

Cada año tiene un tema distinto, la consigna del 2022 fue “Gilded Glamour”, en alusión a la “Gilded Age”, la época dorada estadounidense de finales del siglo XIX.

MIRA LAS IMÁGENES:

Así lucí Oscar Isaac en la Met Gala. (Foto: AFP)

(Foto: Vanity Fair)

(Foto: Vanity Fair)

hii i'm oscar isaac i'm wearing this thom browne dress.. i feel very comfortable "as you should!" as i should! "very handsome" i feel happy to be here pic.twitter.com/LjZ3x2ez69 — oscar isaac loops (@oscarloops) May 3, 2022

oscar isaac met gala fancam edit fc fan cam #metgala #metgala2022 pic.twitter.com/Gpq3px1Icu — (@Iukekirby) May 3, 2022