¡Inesperado! Oscar Isaac revela su nombre completo

Durante su participación como conductor del Saturday Night Live, Oscar Isaac reveló su verdadero nombre.

El ganador del Globo de Oro, Oscar Isaac, hizo una parodia acerca de su verdadero nombre y sus raíces latinas en el famoso show de comedia Saturday Night Live.

"Le dije a Hollywood: puedes elegir dos de estos nombres, ¿adivinen por cuál se decidieron?, los que suenan más anglosajones, soy mitad guatemalteco, mitad cubano, los directores de casting le llaman 'étnicamente ambiguo'..." dijo a manera de broma.

(Foto: SNL)

Oscar afirmó su emoción por ser el anfitrión en el programa que suele llamar a los artistas y músicos del momento para participar en divertidas puestas en escena, este es uno de los más vistos en la televisión estadounidense.

"Es mi primera vez en el show, de hecho me pidieron que lo presentara en 2015 pero les dije: 'no puedo, voy a esperar a que pase la pandemia y ellos me preguntaron '¿qué pandemia?", volvió a bromear mientras conversaba con el público.

Acerca de su nombre dijo: "Mi nombre es Oscar Isaac pero mi nombre completo es Oscar Isaac Hernández Estrada".

Mira el video: