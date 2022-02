La vez que Cristiano Ronaldo se disfrazó para salir con Georgina

Cristiano Ronaldo se disfrazó con todo y peluca en una ocasión para salir con Georgina Rodríguez.

Durante la serie de Netflix, "Soy Georgina", que muestra la vida de la modelo y compañera sentimental de Cristiano Ronaldo, se han revelado detalles de una de las parejas más mediáticas del mundo.

En uno de los episodios, ambos cuentan cómo fue el inicio de su relación y sus primeros meses como novios, de los cuales han catalogado como un "sueño hecho realidad".

En una ocasión relataron que debido a la fama y lo reconocido que es el portugués, quien en ese entonces jugaba en el Real Madrid, tuvieron que recurrir a una peculiar forma para salir juntos y que los paparazzis no lo identificaran.

Esto ocurrió en su primer viaje como pareja, el cual fue a París, Ronaldo se disfrazó con una peluca, una gorra, una gabardina y una bufanda, con el fin de que no fuera reconocido en la capital francesa y pudieran tener un día sin interrupciones en Disneylandia.

"Yo tenía unas pelucas en Madrid, con pelo real. Las pelucas tenían mejor pelo que el mío, de verdad. Dije 'bueno, me voy a arriesgar'. Me voy a poner la peluca, una bufanda, las gafas y vamos a Disneyland", relató Ronaldo en la serie.

Rodríguez dijo que ella no tenía planeado hacer eso, pues "no sabía ni que había paparazzis en el mundo", por lo que le sorprendió, pero al final no resulto como esperaban.

"Estábamos caminando, y la peluca se me iba para atrás, como si estuviera saltando y la iba agarrando, pero la gente me miraba y la peluca salta y dije 'me voy a pillar'", recordó el hoy jugador del Manchester United.

Entonces después se quitó la bufanda, por lo que era más fácil que se dieran cuenta quién era, debido a su característico cuello.

"Lo reconocieron. Los niños le reconocían y llevaba peluca, mi bufanda, pero por la mandíbula y la nuez", dijo Georgina.

Cristiano Ronaldo fue visto en Paris con una peluca pic.twitter.com/0uAzP1KGOV — R O B E R . P U E N T E S (@RoberPuen) November 23, 2016

Aunque no logró su cometido de impedir que lo reconocieran, Cristiano Ronaldo aseguró que es uno de los momentos más bonitos que ha vivido con Georgina y que lo volvería a hacer, pues es vivir el momento cuando se estaban enamorando.

"Son momentos en los que vuelves a ser un niño. Esas cositas de estar escondido cuando estas en el colegio. Cuando das el primer beso a tu novia escondido para que tu compañero no te vea. Y yo lo disfruté por eso", resaltó el portugués.