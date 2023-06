Viajera estadounidense cuenta cómo se enamoró de un guatemalteco y se quedó

-

Una viajera estadounidense cuenta en redes sociales la aventura que la llevó mudarse a Guatemala por amor, tras conocer a su pareja durante su travesía por el mundo.

Kasey se asentó en el país al enamorarse y decidir establecerse en Panajachel, Atitlán junto a su pareja, que se identifica en redes como Marconi.

A través de su cuenta de TikTok habla de su nueva vida y muestra algunos rincones curiosos de su nuevo lugar de residencia.

"¡Tengo noticias emocionantes! A partir de ahora llamaré a Guatemala mi 'hogar' en el futuro previsible, cualquiera que haya visitado el lago de Atitlán sabe lo mágico que es este lugar y si no lo sabes, considera esta tu invitación para venir a visitarme. Me encanta la gente, la belleza y la cultura de aquí", contó en un post en su cuenta de Instagram al momento de tomar la decisión.

"¿Qué significa esto para mis viajes? ¡Bueno, obviamente no me rendiré! Planeo explorar más América Central y del Sur este próximo invierno, pero ahora tendré una base de operaciones para relajarme, hacer el trabajo y con suerte, volver a hacer ejercicio con regularidad y comer mejor. Gracias por acompañarme en este viaje, feliz de tener a cada uno de ustedes aquí", expresó al informar de su nueva vida.

La nómada digital se dedica a dar tips acerca de cómo viajar de manera económica a través de su cuenta "Kasey Meets World", además recomienda los lugares que regularmente se alejan del turismo convencional para conocer mejor el país que se desea explorar.

"En un minuto tienes 28 y eres soltera y al siguiente sales con un chico que conociste durante tus viajes y ahora vives en Guatemala, su país de origen y haces compras en el supermercado a las 8 de la noche para el hogar que comparten juntos", escribió en uno de sus post en la red social de videos.

La famosa va compartiendo su nueva forma de vida en el país que le parece peculiar.

"Mudarse al extranjero es difícil, incluso si te encanta el lugar al que te has mudado, extrañas a tu familia envejeciendo y ves a tus amigos casándose y teniendo bebés, pero no puedo dejar que la culpa me impida vivir la vida que quiero, amo a mis amigos y familiares, quienes me han apoyado en mis decisiones para poder tener momentos como estos, te amo Guate", contó.

