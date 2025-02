Avión se estrella cerca de un centro comercial en EEUU (video)

-

Avión se estrella cerca de un centro comercial en Estados Unidos. Lo ocurrido quedó grabado en video.

Este 31 de enero se registró un accidente aéreo, cuando un avión se estrelló al noreste de Filadelfia, según informaron medios internacionales.

El percance aéreo ocurrió cerca del Roosevelt Mall, pasadas las 18:00 horas de este viernes. Por el momento, se desconoce si hay víctimas mortales.

Videos

En redes sociales se encuentran circulando varios videos que muestran el momento del impacto.

De manera preliminar se sabe que varios automóviles y casas se incendiaron tras el accidente.

Video shows apparent plane crash in Northeast Philadelphia



A doorbell camera captured video of what appears to be a plane crash in Northeast Philadelphia.



An investigation is underway after there were several reports of a small plane crashing into a building in Northeast… pic.twitter.com/mFqQpUtV84 — Blue Owl (@BlueOwlHoots) February 1, 2025

BREAKING: Plane reportedly crashes on street near Roosevelt Mall in Philadelphia, igniting nearby cars and homes in flames. pic.twitter.com/Fztt3WBKlx — Fox News (@FoxNews) February 1, 2025

*Con información de Telemundo62.com