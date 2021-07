Madre de YosStop pide ayuda para liberar a su hija (video)

La famosa youtuber "YosStop" está acusada de pornografía infantil junto con otros influencers hombres.

La detención de Yoseline Hoffman mejor conocida como, YosStop, sigue siendo tendencia y es ahora la mamá, Marina Badui, quien pide justicia exigiendo que el caso por el que se le acusa por posesión de pornografía infantil sea aclarado.

En un video de youtube la madre dio su mensaje pidiendo justicia para que liberen a su hija.

"Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal".

Marina Badui pidió que "pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, yo pido la libertad para mi hija”, dijo la madre.

Mira aquí el video:

YosStop niega acusaciones

La vlogger, que fue detenida el 29 de junio acusada de posesión y difusión de pornografía infantil, negó los cargos que se le imputan y por los que está recluida en una prisión para mujeres en la Ciudad de México.

A través de las historias de Instagram, Yoss difundió un mensaje en el que asegura estar detenida por un término legal y no por un delito.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se puede leer en la publicación.

El novio de la influencer también se pronunció para defenderla.