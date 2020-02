La policía Federal y la Guardia Nacional de México se enfrentaron a un grupo de narcos y protagonizaron una intensa balacera en Michoacán.

Un video muestra el momento en que los agentes disparan con fusiles AR9, AR15 y subametralladoras, mientras que los narcotraficantes respondían con AK47 y cuernos de chivo.

En redes sociales se difundió un clip de los fuertes enfrentamientos. Durante la filmación de 2 minutos 20 segundos de duración se aprecia cómo los policías del Mando Único de Michoacán rescatan a uno de sus compañeros que había quedado expuesto a las balas de los delincuentes.

Otro de los policías dice que recibió una esquirla de bala, mientras que otro más señala que está imposibilitado para continuar en la batalla debido a que su arma estaba dañada.

Al final de la grabación se escucha que los agentes piden auxilio para los heridos vía radio, mientras que los que aún tienen balas para enfrentar a los delincuentes, las accionan para tratar de que se retiren del lugar.

El lugar conocido como comunidad Lombardía fue el epicentro de la balacera, donde sicarios fuertemente armados extendieron su batalla hasta los poblados del Charapendo y La Gallina.

Las autoridades acudieron a un llamado de auxilio luego de que varios sujetos no dejaban entrar ni salir a los pobladores.

Luego de tres horas de tensión, policías federales y la Guardia Nacional llegaron y aseguraron drogas, armas de grueso calibre y vehículos.

Mira aquí el video del enfrentamiento:

What appears to be Michoacán State Police elements coming under fire, with one wounded that is then dragged back to cover by another.



Holy shit https://t.co/P76T8hmxIR pic.twitter.com/0tfH4dQZzz — ɹǝɥdoʇsıɹɥɔ (@just_some_d00d) February 8, 2020

Se reportó que un sujeto fue neutralizado y 3 vehículos decomisados.

Se desconoce con precisión a qué grupos del crimen organizado se enfrentaron los policías, pero en esa zona, tanto el Cártel de Los Viagras como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen una amplia presencia.

Con información de La Opinión